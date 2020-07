Depuis le début d’année 2019, soit plus d’un an et demi, Kevin Anderson n’a disputé que 24 matchs officiels. Régulièrement blessé, le Sud-Africain a profité de cette période de vide pour récupérer et se renforcer. Interrogé par le site de l’ATP, le Sud-Africain se dit en bonne forme et voit même du positif à cette période trouble : « À ce stade de ma carrière, la chose la plus importante pour moi est de rester en bonne santé. Tout tourne autour de cela parce que je sais que si je n’ai pas de blessures, je continuerai à être compétitif, » a déclaré l’ancien finaliste de Wimbledon et de l’US Open. « J’ai pu m’entraîner pendant des semaines sur le terrain d’un ami qui a un terrain de tennis dans sa maison privée. Je prends soin de mon corps autant que possible et je crois que ces mois m’aideront à prolonger ma carrière professionnelle. »

« J’ai toujours eu une bonne éthique de travail et je continue à m’améliorer, mais j’avais encore besoin de me valoriser davantage et de faire confiance dans mes possibilités. J’ai quitté ma zone de confort et je me rends compte à quel point je peux continuer à progresser. Pour 2021, je me suis fixé de grands objectifs, être champion d’un tournoi du Grand Chelem ou remporter des titres en Masters 1000. Je pense que je peux avoir une grande année et demie à venir. » Des objectifs élevés pour un joueur de 34 ans et qui a connu des soucis physiques.