Retraité des courts depuis le 3 mai dernier, Kevin Anderson n’a néan­moins pas délaissé son siège de président du conseil des joueurs de l’ATP.

Un poste qui n’a pas du être simple à occuper après les réunions autour de la déci­sion de Wimbledon d’ex­clure tous les athlètes russes et biélo­russes. Des réunions qui ont fina­le­ment abouti à un retrait total des points pour cette édition 2022 du Grand Chelem londo­nien. Et après le sud‐Africain, les désac­cords ont été nombreux.

« Je pense qu’il est impor­tant d’avoir une meilleure rela­tion entre les Grands Chelems et les joueurs », a déclaré le joueur de 36 ans à BBC Sport Africa. « En tant que joueurs, on a parfois l’im­pres­sion que les Grands Chelems agissent un peu indé­pen­dam­ment. Même si je peux comprendre la déci­sion de Wimbledon et certaines de ses raisons, il est néces­saire d’amé­liorer la commu­ni­ca­tion entre ces entités et les joueurs. Retirer des point est sans précé­dent. Mais en parlant avec quelques joueurs ukrai­niens que j’ai connus, on sent presque une connexion person­nelle. C’est évidem­ment terrible et je pense que tout ce qui peut être fait pour essayer de mettre fin à cette guerre est vrai­ment impor­tant. C’est pour­quoi je peux comprendre la posi­tion de Wimbledon, étant donné l’im­por­tance de l’évé­ne­ment. D’un autre côté, c’est diffi­cile pour les joueurs. Maintenant, nous sommes dans une posi­tion où beau­coup de joueurs ne pour­ront même pas jouer pour des points. Je ne pense pas qu’il y aura jamais une réponse tota­le­ment correcte. Au sein du conseil, il y a eu beau­coup d’opi­nions diffé­rentes sur ce qu’il fallait faire. »