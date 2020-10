C’est finalement Kevin Anderson qui a été désigné comme nouveau président du conseil des joueurs. Ce choix n’est pas si surprenant puisque ni Roger Federer, ni Rafael Nadal et encore moins Andy Murray qui vient d’arriver ne pouvait prétendre au « trône » suprême. En coulisses, malgré tout, on sait qui tire les ficelles et donc Anderson sera plus un porte parole qu’un président pouvant donner des orientations précises. On attend maintenant la constitution du board de l’association de Novak Djokovic pour comprendre le futur équilibre car l’ATP ne pourra ignorer malgré tout la PTPA.