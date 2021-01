Le président du conseil des joueurs de l’ATP a donné un long entretien à nos confrères de Tennis Majors et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’est pas tendre avec la PPTA de Novak Djokovic : « Eh bien… j’espère que tout le monde pourra travailler ensemble, parce que c’est ensemble que nous sommes plus forts. Mais en termes de logistique et de flux d’informations et de décisions, je ne vois pas comment nous pourrions travailler ensemble, du fait même de la façon dont nos structures sont mises en place. Je n’ai eu connaissance d’aucune de ces conversations, je ne sais pas quelle est la vision de la PTPA. Les joueurs sont représentés par le Conseil et par les membres du Tour. Et notre structure est détenue à 50 % par les tournois, à 50 % par les joueurs. Mais même si vous aviez une entité détenue à 100 % par les joueurs, vous devriez quand même aller à la table et négocier avec les tournois. Donc, personnellement, je ne vois pas vraiment comment cela pourrait être beaucoup plus avantageux«