Actuellement à San Francisco, lieu de la prochaine édition de la Laver Cup où il sera le nouveau capi­taine de la Team World, Andre Agassi, qui assure la promo­tion de l’évè­ne­ment, a fait le tour des médias où il a répondu à de nombreuses ques­tions notam­ment concer­nant sa carrière et sa riva­lité avec un certain Pete Sampras.

Se souve­nant d’une finale remportée à quelques kilo­mètres d’ici, à San José en 1998, face à « Pistole Pete », le « Kid de Las Vegas » en a profité pour lui rendre un bel hommage.

« Quand j’ai joué contre Pete ici, j’étais en dehors du top 100, je remon­tais la pente après être tombé de la première place mondiale à la 140e, et je me souviens avoir dit à Pete après l’avoir battu en finale cette année‐là : ‘Je ne peux pas croire que tu aies perdu contre quel­qu’un qui n’est pas classé dans le top 100’ (rires). Nous avons eu quelques batailles et il m’a gâché beau­coup de dimanches, mais il a aussi beau­coup apporté à ma carrière. »