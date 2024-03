Interrogé sur l’empreinte que lais­sera Nadal, André Agassi qui l’a affronté deux fois a vite compris la dimen­sion de l’Esoagnol.

« Je n’ai jamais vu Nadal jouer mieux que néces­saire. Il a toujours trouvé le moyen de faire ce qui était néces­saire, dans un match, dans un point, sur un coup, pour être meilleur que vous. Il n’a jamais essayé de faire quelque chose dont il n’avait pas besoin. Cela néces­site de la disci­pline et du contrôle, et cela témoigne de la façon dont il connais­sait bien son jeu et son esprit. S’il a joué de manière spec­ta­cu­laire, c’est parce que quel­qu’un l’y a forcé. »