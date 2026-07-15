Si Novak Djokovic met tout en œuvre pour préserver son corps, prolonger sa carrière et rester compé­titif au plus haut niveau, et qu’il obtient d’ailleurs des résul­tats incroyables à 39 ans, il devient de plus en plus diffi­cile de se battre contre le temps et ses effets néfastes sur le corps.

Après la défaite sèche de Djokovic face à Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon (6−4, 6–4, 6–4), Andre Agassi avait fait part de ses inquié­tudes. L’ancien numéro un mondial, qui a entraîné le Serbe entre 2017 et 2018, estime avoir perçu des signes inha­bi­tuels dans son jeu.

« J’ai souvent vu Novak se plaindre de sa carrière et de son physique, mais on avait toujours l’im­pres­sion qu’il avait plus d’un tour dans son sac. Maintenant, on dirait qu’il cache quelque chose, qu’il cache ses sensa­tions. Je le vois essayer d’an­ti­ciper trop tôt les coups de son adver­saire, choisir ses coups avec prudence et gaspiller son énergie. À long terme, cela ne sera pas béné­fique », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial dans des propos tenus sur la BBC et relayés par Tennis365.