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Andre Agassi : « Avant, Novak Djokovic se plai­gnait beau­coup, et main­te­nant, on dirait qu’il cache quelque chose… »

Par
Baptiste Mulatier
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Si Novak Djokovic met tout en œuvre pour préserver son corps, prolonger sa carrière et rester compé­titif au plus haut niveau, et qu’il obtient d’ailleurs des résul­tats incroyables à 39 ans, il devient de plus en plus diffi­cile de se battre contre le temps et ses effets néfastes sur le corps. 

Après la défaite sèche de Djokovic face à Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon (6−4, 6–4, 6–4), Andre Agassi avait fait part de ses inquié­tudes. L’ancien numéro un mondial, qui a entraîné le Serbe entre 2017 et 2018, estime avoir perçu des signes inha­bi­tuels dans son jeu.

« J’ai souvent vu Novak se plaindre de sa carrière et de son physique, mais on avait toujours l’im­pres­sion qu’il avait plus d’un tour dans son sac. Maintenant, on dirait qu’il cache quelque chose, qu’il cache ses sensa­tions. Je le vois essayer d’an­ti­ciper trop tôt les coups de son adver­saire, choisir ses coups avec prudence et gaspiller son énergie. À long terme, cela ne sera pas béné­fique », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial dans des propos tenus sur la BBC et relayés par Tennis365.

Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 08:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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