Si Novak Djokovic met tout en œuvre pour préserver son corps, prolonger sa carrière et rester compétitif au plus haut niveau, et qu’il obtient d’ailleurs des résultats incroyables à 39 ans, il devient de plus en plus difficile de se battre contre le temps et ses effets néfastes sur le corps.
Après la défaite sèche de Djokovic face à Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon (6−4, 6–4, 6–4), Andre Agassi avait fait part de ses inquiétudes. L’ancien numéro un mondial, qui a entraîné le Serbe entre 2017 et 2018, estime avoir perçu des signes inhabituels dans son jeu.
« J’ai souvent vu Novak se plaindre de sa carrière et de son physique, mais on avait toujours l’impression qu’il avait plus d’un tour dans son sac. Maintenant, on dirait qu’il cache quelque chose, qu’il cache ses sensations. Je le vois essayer d’anticiper trop tôt les coups de son adversaire, choisir ses coups avec prudence et gaspiller son énergie. À long terme, cela ne sera pas bénéfique », a déclaré l’ancien numéro 1 mondial dans des propos tenus sur la BBC et relayés par Tennis365.
Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 08:08