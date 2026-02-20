Actuellement présent au Brésil où il remettra ce dimanche le trophée au vain­queur de l’ATP 500 de Rio, Andre Agassi s’est entre­tenu avec nos confrères de Veja.

Notamment inter­rogé sur ce qu’il mettrait en place s’il devait affronter Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, la légende du tennis améri­cain a un peu noyé le poisson en préfé­rant insister sur les qualités des deux actuels meilleurs joueurs du monde. Extraits.

En parlant de Sinner et Alcaraz : comment pensez‐vous que vous vous en sorti­riez dans un match contre eux ?

Andre Agassi : Je suis très recon­nais­sant d’avoir joué à l’époque où j’ai joué. C’est leur moment ! Mais sérieu­se­ment, l’ex­plo­sion de Carlos est impres­sion­nante. Il combine beau­coup des grandes qualités de Roger, Rafa et Novak. La puis­sance des coups de Jannik est effrayante. La force et la régu­la­rité dont il fait preuve sont excep­tion­nelles. Il est égale­ment éton­nam­ment grand et ses dépla­ce­ments sont incroyables pour sa taille. Ces deux joueurs se sont imposés comme les talents d’une géné­ra­tion et c’est un plaisir de les voir s’af­fronter et faire passer le jeu à un niveau supérieur.