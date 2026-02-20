Actuellement présent au Brésil où il remettra ce dimanche le trophée au vainqueur de l’ATP 500 de Rio, Andre Agassi s’est entretenu avec nos confrères de Veja.
Notamment interrogé sur ce qu’il mettrait en place s’il devait affronter Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, la légende du tennis américain a un peu noyé le poisson en préférant insister sur les qualités des deux actuels meilleurs joueurs du monde. Extraits.
En parlant de Sinner et Alcaraz : comment pensez‐vous que vous vous en sortiriez dans un match contre eux ?
Andre Agassi : Je suis très reconnaissant d’avoir joué à l’époque où j’ai joué. C’est leur moment ! Mais sérieusement, l’explosion de Carlos est impressionnante. Il combine beaucoup des grandes qualités de Roger, Rafa et Novak. La puissance des coups de Jannik est effrayante. La force et la régularité dont il fait preuve sont exceptionnelles. Il est également étonnamment grand et ses déplacements sont incroyables pour sa taille. Ces deux joueurs se sont imposés comme les talents d’une génération et c’est un plaisir de les voir s’affronter et faire passer le jeu à un niveau supérieur.
Publié le vendredi 20 février 2026 à 18:18