Andre Agassi connait bien Novak Djokovic pour l’avoir coaché pendant quelques mois entre 2017 et 2018. Il sait aussi ce qu’il est en train de vivre, comme il l’a rappelé derniè­re­ment lors d’une inter­ven­tion en Inde pour un congrès.

« Ce n’est pas facile, surtout quand les personnes avec lesquelles vous êtes entrés dans la « danse » sont parties. Lorsque Pete Sampras a pris sa retraite, cela a été un coup dur pour moi. Cela m’a touché. Cela m’a obligé à redé­cou­vrir mes inspi­ra­tions à un certain niveau. Djokovic a perdu les gars (Federer, Nadal, Murray) avec lesquels il est entré dans l’his­toire. Il est donc probable que la situa­tion émotion­nelle devienne rapi­de­ment de plus en plus diffi­cile, mais je ne parie­rais jamais contre lui. C’est à vos risques et périls quand vous pariez contre lui. Il a déjà fait telle­ment de choses, depuis si long­temps. Je pense qu’il va manquer d’énergie plus que de capa­cité, j’imagine. »