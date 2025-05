Moins en vue sur terre battue que sur dur, malgré une finale perdue à l’ATP 500 de Munich, contre Alexander Zverev (6−2, 6–4), Ben Shelton n’avance clai­re­ment pas à Roland‐Garros dans la peau d’un préten­dant au titre.

Une situa­tion qui n’in­quiète pas Andre Agassi. Invité de l’émis­sion de Tennis Channel, l’oc­tuple cham­pion du Grand Chelem estime que le 13e joueur mondial a tout d’un futur grand.

« J’aime son esprit, ses qualités athlé­tiques. Ce type est une véri­table force avec laquelle il faut compter. Je crois vrai­ment qu’il a encore beau­coup de progrès à faire. Il est encore très brut, mais il est si puis­sant qu’il peut litté­ra­le­ment faire tomber la raquette des mains de son adver­saire. Personne ne veut voir son nom à côté du sien dans le tableau du tournoi. Je pense qu’il peut se montrer un peu plus indul­gent envers lui‐même, mais il fait partie de ces gars qui peuvent se lever en deux semaines et faire quelque chose de grand dans les moments les plus impor­tants du tennis. J’y crois vrai­ment. Je ne l’ai jamais vu se sentir plus faible que son adver­saire. J’y crois vrai­ment. Jamais je ne l’ai vu se sentir plus faible que son adver­saire. Chaque fois qu’il entre sur le court dans les moments les plus intenses, on peut voir à quel point il veut que la balle soit dans sa raquette et c’est un très bon signe, surtout à un si jeune âge », a commenté le Kid de Las Vegas, dans des propos relayés par Championat.