Présent au Brésil où il remettra le trophée au vain­queur de l’ATP 500 de Rio de Janeiro ce dimanche, Andre Agassi a été inter­rogé sur de nombreux sujets par la presse locale.

Et après avoir évoqué l’ac­tuelle domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et la progres­sion du local, Joao Fonseca, le « Kid de Las Vegas » a cette fois parlé de l’évo­lu­tion du jeu. Et son analyse est très intéressante.

« Il ne fait aucun doute que le tennis a évolué, mais comme tous les sports. Les progrès en matière d’en­traî­ne­ment, de sciences du sport et d’équi­pe­ment ont accé­léré ce processus. À mes débuts, les joueurs présen­taient géné­ra­le­ment des profils bien définis, avec des forces et des faiblesses évidentes ; on savait qu’on pour­rait faci­le­ment trouver un point faible chez l’ad­ver­saire. Il y avait des joueurs plus grands et plus agres­sifs, mais ils manquaient géné­ra­le­ment de mobi­lité. Certains étaient de bons frap­peurs, agiles et mobiles, mais manquaient de puis­sance et/ou de capa­cité à gagner faci­le­ment des points au service. Des joueurs comme Marat Safin ont quelque peu boule­versé les codes à leur appa­ri­tion : capables de faire des ravages des deux côtés du court dès leur première frappe, ils possé­daient égale­ment une excel­lente mobi­lité. Ce phéno­mène est désor­mais plus courant. De plus, grâce à toutes les ressources dispo­nibles, notam­ment pour les meilleurs joueurs, le soutien et les équipes qui les entourent leur ont permis d’ex­ploiter plei­ne­ment leur poten­tiel physique et tech­nique. Cela se traduit par des carrières beau­coup plus longues. Le sport a connu des cycles et semble aujourd’hui se porter à merveille, avec de grands cham­pions au sommet, tels que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qui ont hissé le jeu à de nouveaux sommets. »