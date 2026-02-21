Présent au Brésil où il remettra le trophée au vainqueur de l’ATP 500 de Rio de Janeiro ce dimanche, Andre Agassi a été interrogé sur de nombreux sujets par la presse locale.
Et après avoir évoqué l’actuelle domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et la progression du local, Joao Fonseca, le « Kid de Las Vegas » a cette fois parlé de l’évolution du jeu. Et son analyse est très intéressante.
« Il ne fait aucun doute que le tennis a évolué, mais comme tous les sports. Les progrès en matière d’entraînement, de sciences du sport et d’équipement ont accéléré ce processus. À mes débuts, les joueurs présentaient généralement des profils bien définis, avec des forces et des faiblesses évidentes ; on savait qu’on pourrait facilement trouver un point faible chez l’adversaire. Il y avait des joueurs plus grands et plus agressifs, mais ils manquaient généralement de mobilité. Certains étaient de bons frappeurs, agiles et mobiles, mais manquaient de puissance et/ou de capacité à gagner facilement des points au service. Des joueurs comme Marat Safin ont quelque peu bouleversé les codes à leur apparition : capables de faire des ravages des deux côtés du court dès leur première frappe, ils possédaient également une excellente mobilité. Ce phénomène est désormais plus courant. De plus, grâce à toutes les ressources disponibles, notamment pour les meilleurs joueurs, le soutien et les équipes qui les entourent leur ont permis d’exploiter pleinement leur potentiel physique et technique. Cela se traduit par des carrières beaucoup plus longues. Le sport a connu des cycles et semble aujourd’hui se porter à merveille, avec de grands champions au sommet, tels que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qui ont hissé le jeu à de nouveaux sommets. »
