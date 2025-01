Interrogé derniè­re­ment lors d’un podcast sur le tennis d’au­jourd’hui, le Kid de Las Vegas a eu des mots plutôt jolis pour évoquer les joueurs qui l’ap­pré­cient sur le circuit.

« Le jeu a beau­coup changé ces vingt dernières années. J’ai toujours insisté sur le fait que j’étais très doué pour frapper le ballon, je pense que c’est ce qui m’a vrai­ment permis d’at­teindre tant d’ob­jec­tifs dans ma carrière, quelque chose que je pouvais voir en ce moment chez quel­qu’un comme Sinner. On le voit frapper la balle et ça fait du bien, même avec le bruit de l’im­pact. Mentalement, je pense que tout ce que fait Medvedev est incroyable, la façon dont il le fait, à quel point il est solvable, j’adore ça. L’esprit combatif d’Alex De Minaur retient égale­ment mon atten­tion, sa façon de bouger, sa façon de vous sortir du terrain, sa vitesse, etc. Bien sûr, regarder Alcaraz est super amusant, je passe­rais des heures à le regarder jouer, cette façon de torturer ses rivaux avec des amortis me rend complè­te­ment fou »