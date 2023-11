Mariés depuis 22 ans et parents de deux enfants, Andre Agassi et Steffi Graf ont parcouru un long chemin ensemble. Sur le court, les deux cham­pions ont raflé pas moins de 30 titres du Grand Chelem, 22 pour l’Allemande et 8 pour le « Kid de Las Vegas ».

Récemment de passage dans l’émis­sion le Pat McAfee Show, l’Américain a expliqué en plai­san­tant qu’il pour­rait hériter de certains des titres du Grand Chelem de sa femme s’ils venaient à se séparer.

« Soyons clairs, si Steffi Graf me quitte un jour, je rece­vrai la moitié de ses titres du Grand Chelem, n’est‐ce pas ? Cela doit faire environ 29 (19 en réalité, ndlr), alors je pense que Novak Djokovic a encore un long chemin à parcourir », a déclaré avec beau­coup d’hu­mour celui qui a entraîné le Serbe durant quelques mois entre 2017 et 2018.