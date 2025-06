Récemment invité du podcast d’Andy Roddick, Andre Agassi a raconté une anec­dote à la fois hila­rante et inso­lite concer­nant Rafael Nadal.

Selon le Kid de Las Vegas, c’est à ce moment précis qu’il a compris qu’il ne pour­rait jamais battre celui qui rempor­tera 14 Roland‐Garros par la suite.

The moment Andre Agassi realised he couldn’t beat Rafa Nadal

« Tu veux que je te dise quand j’ai su que je ne battrais jamais Rafa ? J’étais à Roland‐Garros. Je ne me souviens plus de l’année. Il y avait ce jeune de 17 ans, et je me souviens que dans les vestiaires, son casier était bloqué. Il essayait son code sur le cadenas, et je me suis dit : c’est un débu­tant, il ne sait pas, il essaie de comprendre. Puis je l’ai entendu grogner et rées­sayer. Puis il a commencé à frapper le casier. Je me suis demandé si ce type était sérieux. Et puis, à un moment donné, il s’est ouvert, et je l’ai entendu crier ‘Vamos !’ Il était dans une sorte de guerre avec le casier, et il avait gagné. C’est à ce moment‐là que je me suis dit que je ne pouvais pas battre ce type. »