Andre connait bien Novak pour l’avoir entraîné pendant un moment où le Serbe se cher­chait un peu. Cette expé­rience n’a duré que six mois, elle avait débuté en mai 2018, presque une éternité.

Invité très spécial lors du podcast d’Andy Roddick, le « Kid de Las Vegas » a expliqué en quelques mots à quoi lui faisait penser le compor­te­ment sur le court de Novak Djokovic.

« Novak Djokovic est comme une amibe qui vous avale et vous entraîne sous l’eau. Il peut vous battre de défense, il peut vous battre en attaque. Il peut vous battre de la manière qu’il veut », a déclaré Agassi, utili­sant une drôle de comparaison.