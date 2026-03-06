Andre connait bien Novak pour l’avoir entraîné pendant un moment où le Serbe se cherchait un peu. Cette expérience n’a duré que six mois, elle avait débuté en mai 2018, presque une éternité.
Invité très spécial lors du podcast d’Andy Roddick, le « Kid de Las Vegas » a expliqué en quelques mots à quoi lui faisait penser le comportement sur le court de Novak Djokovic.
Andre Agassi : “Novak Djokovic is like an amoeba that swallows you and drags you underwater. He can beat you defensively, he can beat you offensively. He can beat you whatever way he wants.”pic.twitter.com/E5sUKavVsR— Danny (@DjokovicFan_) March 6, 2026
« Novak Djokovic est comme une amibe qui vous avale et vous entraîne sous l’eau. Il peut vous battre de défense, il peut vous battre en attaque. Il peut vous battre de la manière qu’il veut », a déclaré Agassi, utilisant une drôle de comparaison.
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 11:12