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Andre Agassi : « Pete Sampras et moi ne pouvions pas nous supporter très long­temps et ça nous a coûté quelques rencontres de Coupe Davis »

Par
Baptiste Mulatier
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Rivaux tout au long de la saison, certains des meilleurs joueurs du monde deviennent coéqui­piers le temps de quelques jours à l’occasion de la Laver Cup, compé­ti­tion créée par Roger Federer et son agent, Tony Godsick, en 2017.

Capitaine de la Team World depuis l’an dernier, Andre Agassi a évoqué, avant la neuvième édition qui se tiendra ce week‐end à Londres, l’ambiance qui règne aujourd’hui sur le circuit, qu’il estime tota­le­ment diffé­rente de celle qu’il a connue durant sa carrière.

« C’est complè­te­ment diffé­rent. Pete et moi, je veux dire, on ne pouvait pas se supporter pendant très long­temps. On jouait dans la même équipe de Coupe Davis, et tout le monde disait : ‘Vous êtes les grands favoris !’ On était en conflit, et ça nous a coûté quelques rencontres. Aujourd’hui, voir ces gars ne pas prendre certaines choses person­nel­le­ment et donner le meilleur d’eux-mêmes, c’est un plaisir d’en faire partie. »

Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 11:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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