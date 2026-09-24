Rivaux tout au long de la saison, certains des meilleurs joueurs du monde deviennent coéquipiers le temps de quelques jours à l’occasion de la Laver Cup, compétition créée par Roger Federer et son agent, Tony Godsick, en 2017.
Capitaine de la Team World depuis l’an dernier, Andre Agassi a évoqué, avant la neuvième édition qui se tiendra ce week‐end à Londres, l’ambiance qui règne aujourd’hui sur le circuit, qu’il estime totalement différente de celle qu’il a connue durant sa carrière.
« C’est complètement différent. Pete et moi, je veux dire, on ne pouvait pas se supporter pendant très longtemps. On jouait dans la même équipe de Coupe Davis, et tout le monde disait : ‘Vous êtes les grands favoris !’ On était en conflit, et ça nous a coûté quelques rencontres. Aujourd’hui, voir ces gars ne pas prendre certaines choses personnellement et donner le meilleur d’eux-mêmes, c’est un plaisir d’en faire partie. »
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 11:58