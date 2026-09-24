Rivaux tout au long de la saison, certains des meilleurs joueurs du monde deviennent coéqui­piers le temps de quelques jours à l’occasion de la Laver Cup, compé­ti­tion créée par Roger Federer et son agent, Tony Godsick, en 2017.

Capitaine de la Team World depuis l’an dernier, Andre Agassi a évoqué, avant la neuvième édition qui se tiendra ce week‐end à Londres, l’ambiance qui règne aujourd’hui sur le circuit, qu’il estime tota­le­ment diffé­rente de celle qu’il a connue durant sa carrière.

« C’est complè­te­ment diffé­rent. Pete et moi, je veux dire, on ne pouvait pas se supporter pendant très long­temps. On jouait dans la même équipe de Coupe Davis, et tout le monde disait : ‘Vous êtes les grands favoris !’ On était en conflit, et ça nous a coûté quelques rencontres. Aujourd’hui, voir ces gars ne pas prendre certaines choses person­nel­le­ment et donner le meilleur d’eux-mêmes, c’est un plaisir d’en faire partie. »