Capitaine forcément déçu de la Team World, battue 13–5 par la Team Europe lors de cette 9e édition de la Laver Cup, Andre Agassi a surtout eu une pensée pour ses joueurs, qui doivent déjà être en retour pour le début de la tournée asiatique avec les ATP 500 de Pékin et Tokyo (du 30 septembre au 6 octobre).
« Pour ceux qui pensent que ce n’est pas un tournoi de haute intensité, on a vu des gars se donner corps et âme sur le terrain. Ils font preuve de plus de courage que ce que je vois parfois dans d’autres tournois où il y a pourtant de vrais enjeux. Ils sont là les uns pour les autres. Je ne pourrais pas en être plus fier. Et franchement, j’aurais aimé avoir davantage de ce petit truc‐là en moi. Cette défaite, ça me fait de la peine pour ces gars‐là, vu à quel point ils travaillent dur et les calendriers qu’ils doivent subir. Ils vont refaire ça dans deux jours, à l’autre bout de la planète, en Asie. C’est complètement dingue. »
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 13:13