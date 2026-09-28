Capitaine forcé­ment déçu de la Team World, battue 13–5 par la Team Europe lors de cette 9e édition de la Laver Cup, Andre Agassi a surtout eu une pensée pour ses joueurs, qui doivent déjà être en retour pour le début de la tournée asia­tique avec les ATP 500 de Pékin et Tokyo (du 30 septembre au 6 octobre).

« Pour ceux qui pensent que ce n’est pas un tournoi de haute inten­sité, on a vu des gars se donner corps et âme sur le terrain. Ils font preuve de plus de courage que ce que je vois parfois dans d’autres tour­nois où il y a pour­tant de vrais enjeux. Ils sont là les uns pour les autres. Je ne pour­rais pas en être plus fier. Et fran­che­ment, j’au­rais aimé avoir davan­tage de ce petit truc‐là en moi. Cette défaite, ça me fait de la peine pour ces gars‐là, vu à quel point ils travaillent dur et les calen­driers qu’ils doivent subir. Ils vont refaire ça dans deux jours, à l’autre bout de la planète, en Asie. C’est complè­te­ment dingue. »