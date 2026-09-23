Capitaine de la Team World depuis l’an dernier, Andre Agassi va tenter d’aider son équipe à défendre son titre lors de la neuvième édition de la Laver Cup à Londres du 25 au 27 septembre.

Dans des propos relayés sur le site offi­ciel de la compé­ti­tion (créée en 2017 par Roger Federer et son agent, Tony Godsick), l’an­cien numéro 1 mondial a évoqué le prin­cipal atout de la Team Europe, dirigée par Yannick Noah : Carlos Alcaraz.

« Il n’y a pas un seul joueur que je regarde sans penser qu’il peut s’améliorer, d’une manière ou d’une autre. J’essaie de les aider à y croire », explique Agassi. « Parfois, cela se traduit de manière très stra­té­gique : ce qu’il doit faire davan­tage aujourd’hui par rapport à d’habitude. Et c’est aussi une ques­tion de clarté et de convic­tion. Je pense que Taylor a apporté ce qu’il fallait. Alcaraz, lui, peut faire des ravages face à n’importe qui. Il peut battre n’importe qui à tout moment. Mais il y a quelques joueurs qui, s’ils jouent leur jeu avec une convic­tion totale, peuvent lui poser des problèmes. Ça comp­tait beau­coup pour Taylor, ça comp­tait beau­coup pour l’équipe, et ça a proba­ble­ment fait la diffé­rence l’année dernière. »