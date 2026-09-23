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Andre Agassi prévient Carlos Alcaraz : « Il y a quelques joueurs qui, s’ils jouent leur jeu avec une convic­tion totale, peuvent lui poser des problèmes »

Par
Baptiste Mulatier
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Capitaine de la Team World depuis l’an dernier, Andre Agassi va tenter d’aider son équipe à défendre son titre lors de la neuvième édition de la Laver Cup à Londres du 25 au 27 septembre. 

Dans des propos relayés sur le site offi­ciel de la compé­ti­tion (créée en 2017 par Roger Federer et son agent, Tony Godsick), l’an­cien numéro 1 mondial a évoqué le prin­cipal atout de la Team Europe, dirigée par Yannick Noah : Carlos Alcaraz. 

« Il n’y a pas un seul joueur que je regarde sans penser qu’il peut s’améliorer, d’une manière ou d’une autre. J’essaie de les aider à y croire », explique Agassi. « Parfois, cela se traduit de manière très stra­té­gique : ce qu’il doit faire davan­tage aujourd’hui par rapport à d’habitude. Et c’est aussi une ques­tion de clarté et de convic­tion. Je pense que Taylor a apporté ce qu’il fallait. Alcaraz, lui, peut faire des ravages face à n’importe qui. Il peut battre n’importe qui à tout moment. Mais il y a quelques joueurs qui, s’ils jouent leur jeu avec une convic­tion totale, peuvent lui poser des problèmes. Ça comp­tait beau­coup pour Taylor, ça comp­tait beau­coup pour l’équipe, et ça a proba­ble­ment fait la diffé­rence l’année dernière. »

Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 17:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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