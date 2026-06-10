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Andre Agassi prévient tout le monde sur Carlos Alcaraz : « S’il parvient à prendre soin de la seule chose dont il ne dispose qu’en un seul exem­plaire, à savoir son poignet droit, il sera encore plus redoutable »

Par
Thomas S
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Andre Agassi connaît bien les bles­sures au niveau de l’avant bras, lui qui a été opéré du poigne droit en 1993. Une inter­ven­tion qui ne l’a pas empêché de remporter plus tard pas moins de sept tour­nois du Grand Chelem. 

Logique donc qu’il soit plutôt opti­miste au sujet de Carlos Alcaraz, blessé au même endroit et forfait pour Wimbledon après son absence à Roland‐Garros. 

« S’il s’agit d’un problème qu’il tente de gérer et qu’il choisit cette voie avant l’opé­ra­tion, c’est une déci­sion judi­cieuse, même s’il doit manquer quelques Grands Chelems. Mais s’il s’agit d’un problème qui exige des mesures plus radi­cales, il faut faire preuve de discer­ne­ment. Il faut confier l’opé­ra­tion aux meilleurs spécia­listes. Il faut laisser le temps faire son œuvre, car il a encore de belles années devant lui. Je pense donc que cela aura notam­ment pour effet de rendre quelqu’un qui aime mani­fes­te­ment ce sport et qui en est passionné encore plus recon­nais­sant de l’opportunité de revenir et de le prati­quer. Je pense que vous verrez un Alcaraz encore plus redou­table s’il parvient à prendre soin de la seule chose dont il ne dispose qu’en un seul exem­plaire, à savoir son poignet droit », a déclaré Andre Agassi lors de son passage sur le podcast de Tennis Channel, Big T. 

Publié le mercredi 10 juin 2026 à 14:21

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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