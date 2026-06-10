Andre Agassi connaît bien les bles­sures au niveau de l’avant bras, lui qui a été opéré du poigne droit en 1993. Une inter­ven­tion qui ne l’a pas empêché de remporter plus tard pas moins de sept tour­nois du Grand Chelem.

Logique donc qu’il soit plutôt opti­miste au sujet de Carlos Alcaraz, blessé au même endroit et forfait pour Wimbledon après son absence à Roland‐Garros.

« S’il s’agit d’un problème qu’il tente de gérer et qu’il choisit cette voie avant l’opé­ra­tion, c’est une déci­sion judi­cieuse, même s’il doit manquer quelques Grands Chelems. Mais s’il s’agit d’un problème qui exige des mesures plus radi­cales, il faut faire preuve de discer­ne­ment. Il faut confier l’opé­ra­tion aux meilleurs spécia­listes. Il faut laisser le temps faire son œuvre, car il a encore de belles années devant lui. Je pense donc que cela aura notam­ment pour effet de rendre quelqu’un qui aime mani­fes­te­ment ce sport et qui en est passionné encore plus recon­nais­sant de l’opportunité de revenir et de le prati­quer. Je pense que vous verrez un Alcaraz encore plus redou­table s’il parvient à prendre soin de la seule chose dont il ne dispose qu’en un seul exem­plaire, à savoir son poignet droit », a déclaré Andre Agassi lors de son passage sur le podcast de Tennis Channel, Big T.