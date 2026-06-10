Andre Agassi connaît bien les blessures au niveau de l’avant bras, lui qui a été opéré du poigne droit en 1993. Une intervention qui ne l’a pas empêché de remporter plus tard pas moins de sept tournois du Grand Chelem.
Logique donc qu’il soit plutôt optimiste au sujet de Carlos Alcaraz, blessé au même endroit et forfait pour Wimbledon après son absence à Roland‐Garros.
« S’il s’agit d’un problème qu’il tente de gérer et qu’il choisit cette voie avant l’opération, c’est une décision judicieuse, même s’il doit manquer quelques Grands Chelems. Mais s’il s’agit d’un problème qui exige des mesures plus radicales, il faut faire preuve de discernement. Il faut confier l’opération aux meilleurs spécialistes. Il faut laisser le temps faire son œuvre, car il a encore de belles années devant lui. Je pense donc que cela aura notamment pour effet de rendre quelqu’un qui aime manifestement ce sport et qui en est passionné encore plus reconnaissant de l’opportunité de revenir et de le pratiquer. Je pense que vous verrez un Alcaraz encore plus redoutable s’il parvient à prendre soin de la seule chose dont il ne dispose qu’en un seul exemplaire, à savoir son poignet droit », a déclaré Andre Agassi lors de son passage sur le podcast de Tennis Channel, Big T.
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 14:21