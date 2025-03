Présent lors de la finale du Challenger de Phoenix remporté par Joao Fonseca, Andre Agassi s’est exprimé au sujet des hauts et des bas de sa carrière.

Il s’est surtout souvenu de la période où il devait batailler sur le circuit secon­daire quand il avait connu une vraie chute au clas­se­ment. Le Kid de Las Vegas a aussi voulu faire une vraie confi­dence au sujet de sa période faste où il avait atteint la première place mondiale.

« Je suis devenu numéro un mondial et les gens ont dû penser que je vivais un rêve, mais j’étais proba­ble­ment la personne la plus décon­nectée et la plus malheu­reuse à bien des égards. J’ai passé deux ans à chuter à la 140e place mondiale. Tout le monde était surpris, sauf moi. Quand j’ai trouvé ma raison de jouer, j’ai dû tout recom­mencer. C’était trop impor­tant pour moi et les gens me prenaient pour Bruce Springsteen jouant au bar du coin. Mais pour moi, c’était la connexion la plus profonde que j’aie jamais ressentie avec le tennis, car j’avais enfin une raison de revenir sur le terrain. Pendant que je jouais contre des gars qui n’au­raient proba­ble­ment jamais imaginé me rencon­trer, et encore moins me battre, j’étais là où je devais être. C’était telle­ment bon. »