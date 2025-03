Présent lors de la finale du chalenger de Phoenix remporté par Fonseca, Andre Agassi s’est exprime au sujet des hauts et des bas de sa carrière. Il s’est surtout souvenu de la période opù il devait batailler sur le corcuit seocn­daire quand ila vait connu une vraie chite au clas­se­ment. Le Kid de Las Vegas a aussi voulu faire une vraie confi­dence au sujet de sa période faste où il avait atteint la première place mondiale.

« Quand j’étais numéro un mondial, les gens pensaient que j’étais la personne la plus heureuse du monde, mais c’était tout le contraire. J’étais proba­ble­ment la personne la plus seule et la plus malheu­reuse du monde à bien des égards »