Capitaine de la Team World pour la deuxième année consécutive, Andre Agassi était de passage en conférence de presse ce jeudi aux côtés de toute son équipe. Notamment interrogé sur un nouveau venu, Alexander Bublik, l’Américain a tenu à lui donner un conseil concernant son potentiel.
« Quand j’observe les joueurs, la question que je me pose intérieurement est de savoir s’ils exploitent pleinement leur potentiel et s’ils prennent des décisions qui leur permettent de tirer le meilleur parti de tout ce dont ils sont capables à long terme ; quand je regarde Sascha, je vois un joueur et je me dis : « Si j’avais son jeu… désolé, mais je n’exploiterais pas pleinement mon potentiel, à moins d’atteindre les phases finales de nombreux tournois. Au tennis, chacun apporte une qualité différente au jeu, et on peut avancer de nombreux arguments en faveur de sa polyvalence et de son imprévisibilité. Cependant, il y a beaucoup à dire en faveur d’une agressivité maîtrisée : il n’est pas toujours nécessaire de prendre trop de risques. La clé réside donc dans la recherche d’un juste milieu. C’est pourquoi, quand je l’observe, j’essaie de lui rappeler que, même si l’on peut vivre à la limite et s’en sortir grâce à son immense talent, il ne faut pas oublier qu’il existe six autres façons de gagner un match de tennis. L’important, c’est que, chaque fois qu’ils entrent sur le court, ils donnent 100 % de ce dont ils sont capables à ce moment‐là. Quand je vois quelqu’un chercher la perfection sans que ce soit nécessaire, j’aimerais simplement qu’il se souvienne à quel point il est doué ; c’est pourquoi j’espère qu’il saura apprécier mon avis. »
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 16:46