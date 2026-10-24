Alors que certains fans de tennis remettent en cause la légitimité d’Alexander Zverev, vainqueur de Roland‐Garros, de l’US Open et prochain numéro 1 mondial en ayant perdu tous ses duels cette année contre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic, Alexander Zverev est défendu par de nombreux acteurs du tennis.
« Le moments marquant de l’année, c’est évidemment Sascha (Alexander Zverev) qui a franchi la ligne d’arrivée pour remporter son premier Grand Chelem. C’était incroyablement émouvant à voir. Je sais que cela comptait énormément pour lui. Sascha est l’un des joueurs les plus travailleurs du circuit, et le voir récompensé en réalisant enfin certains de ses rêves de toujours, on ne peut s’empêcher d’en être heureux. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.