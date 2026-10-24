Alors que certains fans de tennis remettent en cause la légi­ti­mité d’Alexander Zverev, vain­queur de Roland‐Garros, de l’US Open et prochain numéro 1 mondial en ayant perdu tous ses duels cette année contre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic, Alexander Zverev est défendu par de nombreux acteurs du tennis.

Après Patrick Mouratoglou ou Karen Khachanov, c’est au tour de la légende Andre Agassi d’en­censer l’Allemand sur Tennis Channel, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.

« Le moments marquant de l’année, c’est évidem­ment Sascha (Alexander Zverev) qui a franchi la ligne d’arrivée pour remporter son premier Grand Chelem. C’était incroya­ble­ment émou­vant à voir. Je sais que cela comp­tait énor­mé­ment pour lui. Sascha est l’un des joueurs les plus travailleurs du circuit, et le voir récom­pensé en réali­sant enfin certains de ses rêves de toujours, on ne peut s’empêcher d’en être heureux. »