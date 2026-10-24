Accueil ATP

Andre Agassi sur Alexander Zverev, un numéro 1 qui fait débat : « On ne peut s’empêcher d’être heureux. Il est l’un des joueurs les plus travailleurs du circuit »

Par
Baptiste Mulatier
-

Alors que certains fans de tennis remettent en cause la légi­ti­mité d’Alexander Zverev, vain­queur de Roland‐Garros, de l’US Open et prochain numéro 1 mondial en ayant perdu tous ses duels cette année contre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic, Alexander Zverev est défendu par de nombreux acteurs du tennis. 

Après Patrick Mouratoglou ou Karen Khachanov, c’est au tour de la légende Andre Agassi d’en­censer l’Allemand sur Tennis Channel, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.

« Le moments marquant de l’année, c’est évidem­ment Sascha (Alexander Zverev) qui a franchi la ligne d’arrivée pour remporter son premier Grand Chelem. C’était incroya­ble­ment émou­vant à voir. Je sais que cela comp­tait énor­mé­ment pour lui. Sascha est l’un des joueurs les plus travailleurs du circuit, et le voir récom­pensé en réali­sant enfin certains de ses rêves de toujours, on ne peut s’empêcher d’en être heureux. »

Publié le samedi 24 octobre 2026 à 16:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥