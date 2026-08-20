Le docu­men­taire sur Novak Djokovic, inti­tulé « The Wolf in Winter (Le Loup en Hiver) », est dispo­nible depuis ce jeudi 20 août sur Prime Video.

Quelques extraits font le tour des réseaux sociaux, notam­ment lorsque l’épouse du Serbe, Jelena Djokovic, explique l’importance de leur fille, Tara, pour aider Nole à digérer les défaites.

Le docu­men­taire revient égale­ment sur les nombreuses critiques dont Djokovic a fait l’objet tout au long de sa carrière. Andre Agassi, légende du tennis et ancien entraî­neur du Serbe, estime notam­ment que le cham­pion n’a jamais été reconnu à la hauteur de ce qu’il a accompli sur les courts.

Andre Agassi on Djokovic :



« I don’t feel like he’s been appre­ciated nearly as much as he’s worthy of what he’s brought to the game of tennis. Nobody can touch what he’s accom­pli­shed. It is as clear as it gets. He’s the best of all time. » pic.twitter.com/B52FwcmJ6s — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) August 20, 2026

« Je ne pense pas qu’il ait été apprécié à la hauteur de ce qu’il a apporté au tennis. Personne ne peut égaler ce qu’il a accompli. C’est aussi clair que possible. Il est le meilleur de tous les temps. »