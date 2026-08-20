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Andre Agassi sur Novak Djokovic : « Je ne pense pas qu’il ait été apprécié à la hauteur de ce qu’il a apporté au tennis, alors que personne ne peut égaler ce qu’il a accompli »

Par
Baptiste Mulatier
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Le docu­men­taire sur Novak Djokovic, inti­tulé « The Wolf in Winter (Le Loup en Hiver) », est dispo­nible depuis ce jeudi 20 août sur Prime Video. 

Quelques extraits font le tour des réseaux sociaux, notam­ment lorsque l’épouse du Serbe, Jelena Djokovic, explique l’importance de leur fille, Tara, pour aider Nole à digérer les défaites

Le docu­men­taire revient égale­ment sur les nombreuses critiques dont Djokovic a fait l’objet tout au long de sa carrière. Andre Agassi, légende du tennis et ancien entraî­neur du Serbe, estime notam­ment que le cham­pion n’a jamais été reconnu à la hauteur de ce qu’il a accompli sur les courts.

« Je ne pense pas qu’il ait été apprécié à la hauteur de ce qu’il a apporté au tennis. Personne ne peut égaler ce qu’il a accompli. C’est aussi clair que possible. Il est le meilleur de tous les temps. »

Publié le jeudi 20 août 2026 à 19:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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