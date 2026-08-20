Le documentaire sur Novak Djokovic, intitulé « The Wolf in Winter (Le Loup en Hiver) », est disponible depuis ce jeudi 20 août sur Prime Video.
Quelques extraits font le tour des réseaux sociaux, notamment lorsque l’épouse du Serbe, Jelena Djokovic, explique l’importance de leur fille, Tara, pour aider Nole à digérer les défaites.
Le documentaire revient également sur les nombreuses critiques dont Djokovic a fait l’objet tout au long de sa carrière. Andre Agassi, légende du tennis et ancien entraîneur du Serbe, estime notamment que le champion n’a jamais été reconnu à la hauteur de ce qu’il a accompli sur les courts.
Andre Agassi on Djokovic :— Corvath Draemir (@Archaicmind3000) August 20, 2026
« I don’t feel like he’s been appreciated nearly as much as he’s worthy of what he’s brought to the game of tennis. Nobody can touch what he’s accomplished. It is as clear as it gets. He’s the best of all time. » pic.twitter.com/B52FwcmJ6s
« Je ne pense pas qu’il ait été apprécié à la hauteur de ce qu’il a apporté au tennis. Personne ne peut égaler ce qu’il a accompli. C’est aussi clair que possible. Il est le meilleur de tous les temps. »
Publié le jeudi 20 août 2026 à 19:28