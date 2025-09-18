Nouveau capitaine de la Team World pour l’édition 2025 de la Laver Cup qui débutera ce vendredi soir à San Francisco, Andre Agassi s’est longuement exprimé chez nos confrères de Tennis 365.
Un entretien dans lequel le « Kid de Las Vegas » est revenu sur l’importance de ne pas juger trop vite un joueur en prenant l’exemple de son compatriote et grand rival, Pete Sampras.
« Prenons l’exemple de Pete Sampras. Je l’ai vu s’entraîner quand il avait 17 ans, et je ne l’avais pas revu depuis qu’il était enfant et jouait au tennis dans la catégorie des moins de 12 ans. Je le vois dans un tournoi professionnel, je suis classé troisième mondial et je me sens désolé pour lui. Je l’ai regardé et je me disais que ce type n’arriverait à rien. Je me sentais tellement mal pour lui. Je me disais qu’il ne ferait jamais rien de sa vie. Je veux dire, il ne savait pas frapper un revers, il avait l’air tellement paresseux et insouciant à l’entraînement, puis il s’est tordu le bras, son esprit s’est évadé quelque part… et regardez ce qu’il a accompli. On ne sait jamais qui va y arriver, quand ça va arriver. C’est comme un trampoline : certains rebondissent dessus et on ne peut plus les arrêter. D’autres, dont on pense qu’ils vont réussir, finissent par s’effacer. C’est ce petit plus invisible qui fait toute la différence. »
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 19:45