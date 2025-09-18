Nouveau capi­taine de la Team World pour l’édi­tion 2025 de la Laver Cup qui débu­tera ce vendredi soir à San Francisco, Andre Agassi s’est longue­ment exprimé chez nos confrères de Tennis 365.

Un entre­tien dans lequel le « Kid de Las Vegas » est revenu sur l’im­por­tance de ne pas juger trop vite un joueur en prenant l’exemple de son compa­triote et grand rival, Pete Sampras.

« Prenons l’exemple de Pete Sampras. Je l’ai vu s’en­traîner quand il avait 17 ans, et je ne l’avais pas revu depuis qu’il était enfant et jouait au tennis dans la caté­gorie des moins de 12 ans. Je le vois dans un tournoi profes­sionnel, je suis classé troi­sième mondial et je me sens désolé pour lui. Je l’ai regardé et je me disais que ce type n’ar­ri­ve­rait à rien. Je me sentais telle­ment mal pour lui. Je me disais qu’il ne ferait jamais rien de sa vie. Je veux dire, il ne savait pas frapper un revers, il avait l’air telle­ment pares­seux et insou­ciant à l’en­traî­ne­ment, puis il s’est tordu le bras, son esprit s’est évadé quelque part… et regardez ce qu’il a accompli. On ne sait jamais qui va y arriver, quand ça va arriver. C’est comme un tram­po­line : certains rebon­dissent dessus et on ne peut plus les arrêter. D’autres, dont on pense qu’ils vont réussir, finissent par s’ef­facer. C’est ce petit plus invi­sible qui fait toute la différence. »