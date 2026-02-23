Alors qu’il a remis ce dimanche le trophée du vainqueur de l’ATP 500 de Rio à Tomas Etcheverry, Andre Agassi, qui a passé toute la semaine au Brésil, a pris le temps de répondre aux différentes questions des médias locaux.
Et après avoir parlé de l’évolution du tennis, grâce notamment à Marat Safin, expliqué comment il ferait pour rivaliser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et évoqué l’énorme impact de l’argent dans le sport, le « Kid de Las Vegas » est également revenu sur son style inimitable durant sa carrière de joueur. Extraits.
Durant une partie de votre carrière, vous étiez perçue comme une « rebelle », arborant des tenues extravagantes sur le court, ainsi que des cheveux longs et des boucles d’oreilles. Pensez‐vous que la génération actuelle manque d’esprit rebelle ?
J’avais sans aucun doute un côté rebelle, et je trouvais le moyen de l’exprimer à travers mes vêtements et, disons, mes accessoires ! C’était une autre époque… Rien que d’imaginer ce que ce serait de gérer les réseaux sociaux aujourd’hui, ça me donne la chair de poule. C’est pourquoi j’ai beaucoup de compassion et d’empathie pour les joueurs d’aujourd’hui. Je trouve aussi qu’ils représentent très bien leur sport et eux‐mêmes.
Publié le lundi 23 février 2026 à 18:24