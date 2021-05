On en sait un peu plus sur le making‐of du spot de publi­cité pour l’of­fice du tourisme suisse où les vedettes sont, pour le moment, Roger Federer et Robert de Niro.

En effet, son réali­sa­teur s’est exprimé au sujet du tour­nage et les talents du Suisse comme acteur : « Roger Federer est exac­te­ment ce qu’on attend qu’il soit. Une personne avenante, à l’écoute, gentille. J’ai été impres­sionné par la qualité de son jeu d’ac­teur et son désir de progresser, d’es­sayer de nouvelles choses », a expliqué André Hefti.

Il faut dire que « bosser » avec Roger ouvre des pers­pec­tives : « Je suppose que quand Roger vous envoie un e‑mail, vous êtes heureux d’y répondre, c’est ce qu’il s’est passé avec De Niro et c’est vrai que les stars sont toujours un plus pour ce type de publi­cité », a noté Hefti.

La suite avec Tom Hawks ne devrait pas trop tarder…