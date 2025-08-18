Critiqué par les joueurs qui bénéficient pourtant de revenus supérieurs quel que soit leur niveau, le nouveau format des Masters1000 étaient la seule façon de pouvoir améliorer la vie de tous les joueurs sur le circuit. C’est ce qu’à affirmer dernièrement le président de l’ATP.
« Le passage à un format de 12 jours a donné aux tournois le temps, la stabilité et la confiance nécessaires pour voir grand, et ce qui se passe à Cincinnati en est le parfait exemple. Ils se sont lancés dans un projet de réaménagement en plusieurs phases, d’un montant de 260 millions de dollars, qui améliorera tous les aspects de l’événement. Et il ne s’agit pas seulement d’améliorations cosmétiques. Les revenus générés par ces améliorations vont directement aux joueurs grâce au modèle de partage des bénéfices. C’est exactement le type d’investissement structurel à long terme dont notre sport a besoin et cela n’a été possible que grâce au nouveau format De telles réformes ont été longuement discutées avec le Conseil des joueurs et le Conseil d’administration depuis plusieurs années. L’un de nos objectifs stratégiques est d’augmenter les revenus d’un plus grand nombre de joueurs. Nous y parvenons en élargissant le fonds de pension (de 165 à 300 joueurs) et en doublant la dotation des Challengers de 2022 à aujourd’hui »
