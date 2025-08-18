Critiqué par les joueurs qui béné­fi­cient pour­tant de revenus supé­rieurs quel que soit leur niveau, le nouveau format des Masters1000 étaient la seule façon de pouvoir améliorer la vie de tous les joueurs sur le circuit. C’est ce qu’à affirmer derniè­re­ment le président de l’ATP.



« Le passage à un format de 12 jours a donné aux tour­nois le temps, la stabi­lité et la confiance néces­saires pour voir grand, et ce qui se passe à Cincinnati en est le parfait exemple. Ils se sont lancés dans un projet de réamé­na­ge­ment en plusieurs phases, d’un montant de 260 millions de dollars, qui amélio­rera tous les aspects de l’évé­ne­ment. Et il ne s’agit pas seule­ment d’amé­lio­ra­tions cosmé­tiques. Les revenus générés par ces amélio­ra­tions vont direc­te­ment aux joueurs grâce au modèle de partage des béné­fices. C’est exac­te­ment le type d’in­ves­tis­se­ment struc­turel à long terme dont notre sport a besoin et cela n’a été possible que grâce au nouveau format De telles réformes ont été longue­ment discu­tées avec le Conseil des joueurs et le Conseil d’ad­mi­nis­tra­tion depuis plusieurs années. L’un de nos objec­tifs stra­té­giques est d’aug­menter les revenus d’un plus grand nombre de joueurs. Nous y parve­nons en élar­gis­sant le fonds de pension (de 165 à 300 joueurs) et en doublant la dota­tion des Challengers de 2022 à aujourd’hui »