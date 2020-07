On l’a appris la nuit dernière, les tournois ATP et WTA prévus en Chine ont été annulés. Cela fait suite à une décision du gouvernement chinois d’interdire tous les évènements sportifs de 2020. Andrea Gaudenzi, le président de l’ATP, s’est exprimé suite à cette décision mais nous a offert des déclarations très peu engagées : « Notre approche tout au long de cette pandémie a été de toujours suivre les directives locales lors de l’organisation d’événements. Nous respectons la décision du gouvernement chinois de faire ce qui est le mieux pour le pays face à la situation mondiale sans précédent. C’est le cœur lourd que nous annonçons que les tournois ATP ne seront pas joués en Chine cette année. Ces événements importants ont été la pierre angulaire de la présence du Tour en Asie et je tiens à remercier les organisateurs pour leur engagement et leur coopération. Les supporters chinois sont parmi les plus passionnés au monde et je sais que les joueurs attendront avec impatience la prochaine occasion de jouer devant eux. »