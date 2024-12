Si plusieurs joueurs se sont plaints de la qualité des balles sur le circuit ATP cette année, Daniil Medvedev s’est montré le plus véhé­ment à ce sujet en pous­sant de nombreux coups de gueule, sur ou en dehors du court. Le 5e mondial sera satis­fait de lire cette décla­ra­tion du président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, au micro de L’Equipe.

« Nous avons centra­lisé le choix des balles. Cela va prendre un peu de temps car les tour­nois ont des contrats avec les fabri­cants et il faut attendre qu’ils arrivent à terme. Mais nous avons entendu les joueurs et nous voulons remettre de la cohé­rence dans les tour­nées avec des balles choi­sies par l’ATP. Par exemple, de Monte‐Carlo à Rome, ce seront les mêmes balles. En revanche, nous n’avons pas la main sur les balles utili­sées par les Grands Chelems. Nous avons pris cette déci­sion l’an dernier et elle sera progres­si­ve­ment appli­quée en 2025. »