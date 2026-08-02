Le tennis fran­çais a de la ressource.

Après le premier sacre en carrière de Quentin Halys la semaine dernière à Kitzbuhel, c’est cette fois au tour d’Arthur Gea (21 ans, 127e mondial) de soulever son premier trophée sur le circuit ATP, à Los Cabos, après une très belle victoire contre Denis Shapovalov en finale.

Entraîné il y a encore quelques semaines par Gerald Melzer, le Tricolore a décidé d’en­gager Andrea Morlet, avec qui il est encore en phase de test. Ce dernier s’est juste­ment exprimé chez nos confrères de L’Équipe après la victoire de son poulain au Mexique. Extrait.

Outre la tactique, il disait aussi que votre force, c’était d’ar­river à le faire rigoler…À le détendre, oui. Je lui dis qu’il faut qu’il prenne du plaisir. Il a besoin de toujours se faire plaisir, de jouer. Sur la finale, on avait un plan pour que Shapovalov déraille au service. Et dès qu’il le faisait, ça fonc­tion­nait. On se regar­dait sans rien se dire et on se compre­nait. Du coup, Arthur souriait. Et on parlait beau­coup aux chan­ge­ments de côté. Mais l’idée, c’est qu’il prenne du plaisir, qu’il profite du moment. Cette semaine, il a réussi. C’est telle­ment un job diffi­cile à l’année. Les mecs sont tout le temps loin de chez eux, si tu n’ar­rives pas à trouver du plaisir, tu ne peux pas durer.