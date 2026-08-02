Le tennis français a de la ressource.
Après le premier sacre en carrière de Quentin Halys la semaine dernière à Kitzbuhel, c’est cette fois au tour d’Arthur Gea (21 ans, 127e mondial) de soulever son premier trophée sur le circuit ATP, à Los Cabos, après une très belle victoire contre Denis Shapovalov en finale.
Entraîné il y a encore quelques semaines par Gerald Melzer, le Tricolore a décidé d’engager Andrea Morlet, avec qui il est encore en phase de test. Ce dernier s’est justement exprimé chez nos confrères de L’Équipe après la victoire de son poulain au Mexique. Extrait.
Outre la tactique, il disait aussi que votre force, c’était d’arriver à le faire rigoler…À le détendre, oui. Je lui dis qu’il faut qu’il prenne du plaisir. Il a besoin de toujours se faire plaisir, de jouer. Sur la finale, on avait un plan pour que Shapovalov déraille au service. Et dès qu’il le faisait, ça fonctionnait. On se regardait sans rien se dire et on se comprenait. Du coup, Arthur souriait. Et on parlait beaucoup aux changements de côté. Mais l’idée, c’est qu’il prenne du plaisir, qu’il profite du moment. Cette semaine, il a réussi. C’est tellement un job difficile à l’année. Les mecs sont tout le temps loin de chez eux, si tu n’arrives pas à trouver du plaisir, tu ne peux pas durer.
Publié le dimanche 2 août 2026 à 13:35