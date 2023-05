L’ancienne joueuse alle­mande s’est exprimée au sujet de Rafa chez nos confrères de Tennis Channel.

Pour elle, le vrai souci concer­nant le retour de Nadal, c’est son âge.

« Je pense que nous tour­nons un peu autour du pot, mais ce qui entre en jeu, c’est l’âge. Malheureusement, c’est l’âge. C’est pour­quoi il faut beau­coup plus de temps pour se remettre d’une bles­sure dont on pensait au départ qu’elle pren­drait six à huit semaines. Mais c’est l’effet de l’âge. Malheureusement, le temps de récu­pé­ra­tion est plus lent, les bles­sures prennent plus de temps pour se sentir à 100 % »