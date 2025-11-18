Dans le dernier épisode de son podcast qu’elle co‐anime avec Boris Becker, l’an­cienne joueuse alle­mande, Andrea Petkkovic, est revenue sur le sacre de Jannik Sinner sur le Masters de Turin et plus globa­le­ment sur son impres­sion­nante saison 2025.

Et pour l’ex‐9e mondiale, avec tout ce que l’Italien a traversé, notam­ment avec sa suspen­sion liée à son affaire de dopage, c’est impres­sion­nant d’un point de vue mental.

« Malgré toutes ces absences, Sinner a failli terminer l’année à la première place, ce qui est sensa­tionnel. Son équipe l’a soutenu pendant son inter­dic­tion : il n’avait pas le droit de s’en­traîner dans les clubs offi­ciels, seule­ment en privé, et pas avec des joueurs actifs. Des condi­tions incroya­ble­ment diffi­ciles. Son retour en finale à Rome était incroyable. Pour moi, c’est le joueur le plus fort menta­le­ment de tout le circuit. »