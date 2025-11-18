Dans le dernier épisode de son podcast qu’elle co‐anime avec Boris Becker, l’ancienne joueuse allemande, Andrea Petkkovic, est revenue sur le sacre de Jannik Sinner sur le Masters de Turin et plus globalement sur son impressionnante saison 2025.
Et pour l’ex‐9e mondiale, avec tout ce que l’Italien a traversé, notamment avec sa suspension liée à son affaire de dopage, c’est impressionnant d’un point de vue mental.
« Malgré toutes ces absences, Sinner a failli terminer l’année à la première place, ce qui est sensationnel. Son équipe l’a soutenu pendant son interdiction : il n’avait pas le droit de s’entraîner dans les clubs officiels, seulement en privé, et pas avec des joueurs actifs. Des conditions incroyablement difficiles. Son retour en finale à Rome était incroyable. Pour moi, c’est le joueur le plus fort mentalement de tout le circuit. »
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 17:47