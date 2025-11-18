AccueilATPAndrea Petkovic départage Alcaraz et Sinner : "Pour moi, c'est le joueur...
ATP

Andrea Petkovic dépar­tage Alcaraz et Sinner : « Pour moi, c’est le joueur le plus fort menta­le­ment de tout le circuit »

Thomas S
Par Thomas S

-

953

Dans le dernier épisode de son podcast qu’elle co‐anime avec Boris Becker, l’an­cienne joueuse alle­mande, Andrea Petkkovic, est revenue sur le sacre de Jannik Sinner sur le Masters de Turin et plus globa­le­ment sur son impres­sion­nante saison 2025. 

Et pour l’ex‐9e mondiale, avec tout ce que l’Italien a traversé, notam­ment avec sa suspen­sion liée à son affaire de dopage, c’est impres­sion­nant d’un point de vue mental. 

« Malgré toutes ces absences, Sinner a failli terminer l’année à la première place, ce qui est sensa­tionnel. Son équipe l’a soutenu pendant son inter­dic­tion : il n’avait pas le droit de s’en­traîner dans les clubs offi­ciels, seule­ment en privé, et pas avec des joueurs actifs. Des condi­tions incroya­ble­ment diffi­ciles. Son retour en finale à Rome était incroyable. Pour moi, c’est le joueur le plus fort menta­le­ment de tout le circuit. »

Publié le mardi 18 novembre 2025 à 17:47

Article précédent
Carlos Alcaraz, au bout du rouleau : « Les choses ne se passent pas toujours comme prévu et il faut l’accepter »
Article suivant
Moutet disjoncte et confond Coupe Davis et exhi­bi­tion, atten­tion au retour de bâton…

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.