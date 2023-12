Récemment de passage sur le podcast de Rennae Stubbs, l’an­cienne 9e joueuse mondiale retraité depuis 2022, Andrea Petkovic, n’a pas mâché ses mots.

Après avoir fait part de son inquié­tude concer­nant Carlos Alcaraz et ses bles­sures à répé­ti­tion en le compa­rant notam­ment à Rafael Nadal, l’Allemande a cette fois évoqué la nouvelle atti­tude de Novak Djokovic envers ses détracteurs.

« Voir Novak Djokovic entrer dans l’ère des méchants, c’est tout ce que j’ai toujours voulu de lui. J’ai toujours voulu qu’il endosse ce rôle et qu’il se moque de tout le monde, en se disant : ‘Je suis telle­ment meilleur que tout le monde et je vais me l’ap­pro­prier. Je vais crier sur le public. Je vais envoyer des baisers aux gens qui essaient de me déranger et je vais tout gagner’. C’est tout ce que j’ai toujours voulu de lui. Je suis donc très heureuse. Il entre dans l’ère des méchants. »