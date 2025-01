En postant son écho­gra­phie, le Serbe a donné une vraie indi­ca­tion sur son possible retour à la compé­ti­tion surtout pour tous les cham­pions qui ont été dans une situa­tion simi­laire. C’est le cas d’Andrea Petkovic. L’ancienne joueuse est caté­go­rique, la bles­sure de Novak est impor­tante et selon elle il faudra au minimum deux mois pour qu’il puisse retrouver un physique de champion.

« J’ai malheu­reu­se­ment eu beau­coup d’IRM à regarder dans ma carrière, et quand vous pouvez voir cela, c’est évidem­ment évident qu’il y beau­coup de liquide. Je ne suis pas du tout médecin. Mais quand vous avez une tache blanche de cette taille, vous êtes foutu, je pense qu’il en aura pour deux mois minimum mais on sait aussi que plus le temps passe, plus Djokovic prendra plus de temps pour récupérer »

« Je dirais deux mois au minimum