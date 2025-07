Ancienne 9e joueuse mondiale et spec­ta­trice atten­tive de cette édition 2025 de Wimbledon, Andrea Petkovic a expliqué pour­quoi elle était pour Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale avant de rendre un très bel hommage aux deux hommes.

« Le plus diffi­cile dans cette riva­lité à « Sinncaraz », c’est à quel point ces deux jeunes hommes sont atta­chants. Bien que diffé­rents en appa­rence, l’un extra­verti et l’autre intro­verti, l’un créatif et l’autre méca­nique, Jannik et Carlos sont au fond des gens humbles qui aiment leur famille et s’en­tourent des meilleures personnes possibles. Et c’est tout. J’étais pour Jannik cette fois‐ci, car j’avais peur qu’une nouvelle victoire de Carlos ne trans­forme la riva­lité en une « riva­lité ». J’étais pour le tennis. Mais une fois le match terminé, les bouchons de cham­pagne ramassés et les verres vidés, après les danses et les embras­sades, j’ai réalisé que tant qu’on les a tous les deux à nos côtés, le tennis gagne toujours », a écrit l’ex‐joueuse alle­mande sur son blog.