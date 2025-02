Comme l’af­firme l’an­cienne joueuse, la nouvelle next ben est bien là et elle a déjà frappé fort en Australie. Pour elle, ces esprits du tennis mondial ont une vraie qualité, ils ont très très faim.

« La prochaine géné­ra­tion est là. Joao Fonseca a joué un match incroyable contre Andrey Rublev et il a perdu contre Lorenzo Sonego qui a joué un grand tournoi, il n’a pas perdu contre un raté. Jakob Mensik, très impres­sion­nant, il a battu Casper Ruud au deuxième tour et a eu des balles de match au troi­sième tour. Ils sont très bons et ils ne feront que s’améliorer. Ce que j’ai vrai­ment adoré avec Joao Fonseca, Jakub Mensik et Learner Tien c’est qu’ils avaient faim. Ils ont telle­ment faim, ils le veulent telle­ment, comme s’ils s’ar­ra­che­raient le bras pour gagner ce match, c’était impressionnant »