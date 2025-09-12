Ancienne 9e joueuse mondiale et désormais consultante, Andrea Petkovic tient également un blog dans lequel elle est notamment revenue sur la finale de l’US Open entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et l’Allemande a tenu à insister sur la petite forme de l’Italien qui, au lieu de s’apitoyer sur son sort, a promis de devenir un joueur plus complet.
« On voit rarement Sinner exprimer une quelconque émotion, mais il a quand même tiré des balles en l’air par frustration à deux reprises et a même lancé sa raquette. C’était un lancer doux, comme pour ne pas la blesser, mais inhabituel pour Jannik. Pour moi, ce sont des signes que son énergie n’était pas encore à 100 %. Mais, en parfait gentleman, il n’en a rien dit à la presse pour ne pas gâcher le triomphe de Carlos Alcaraz. Il a cependant indiqué qu’il pensait être devenu trop prévisible, alors que Carlos a de nombreux plans de jeu et variantes dans son sac. N’est‐il pas effrayant de penser que Jannik Sinner deviendra probablement un meilleur joueur de tennis après sa défaite en finale, quand on l’entend en parler ? »
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 18:08