Ancienne 9e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante, Andrea Petkovic tient égale­ment un blog dans lequel elle est notam­ment revenue sur la finale de l’US Open entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et l’Allemande a tenu à insister sur la petite forme de l’Italien qui, au lieu de s’api­toyer sur son sort, a promis de devenir un joueur plus complet.

« On voit rare­ment Sinner exprimer une quel­conque émotion, mais il a quand même tiré des balles en l’air par frus­tra­tion à deux reprises et a même lancé sa raquette. C’était un lancer doux, comme pour ne pas la blesser, mais inha­bi­tuel pour Jannik. Pour moi, ce sont des signes que son énergie n’était pas encore à 100 %. Mais, en parfait gent­leman, il n’en a rien dit à la presse pour ne pas gâcher le triomphe de Carlos Alcaraz. Il a cepen­dant indiqué qu’il pensait être devenu trop prévi­sible, alors que Carlos a de nombreux plans de jeu et variantes dans son sac. N’est‐il pas effrayant de penser que Jannik Sinner deviendra proba­ble­ment un meilleur joueur de tennis après sa défaite en finale, quand on l’en­tend en parler ? »