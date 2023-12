Intervenante lors du dernier épisode de The Rennae Stubbs Tennis Podcast, l’an­cienne top 10 mondiale, Andrea Petkovic a bien voulu décrypter le jeu du Serbe.

Selon elle, ce qui est sa plus grande force reste sa capa­cité à s’adapter et à changer de tactique et de posture suivant son adver­saire. C’est pour cela que Novak brouille les pistes avec certains spec­ta­teurs de tennis.

« Il est comme l’eau qui coule entre les doigts. Vous essayez de l’at­traper, mais vous ne pouvez pas parce qu’elle est toujours diffé­rente, elle change de forme. Je pense que les amateurs de tennis, les passionnés, ont compris qu’il s’agit du plus grand joueur de tous les temps, voire du plus grand athlète de tous les temps. Et pour le fan de tennis occa­sionnel, qui ne regarde que les tour­nois du Grand Chelem, il est diffi­cile de comprendre Novak parce qu’il joue telle­ment diffé­rem­ment à chaque fois »