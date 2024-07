Dans des propos rapportés par Tennis Uptodate, l’ex‐9e joueuse mondiale Andrea Petkovic a livré son analyse de la finale entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic dimanche dernier.

« Avec le meilleur match de Carlos pendant toute la quin­zaine, on a fini par croire que Novak était dominé et surclassé. Le moment où il a trouvé ses marques dans le troi­sième set, les choses sont deve­nues plus inté­res­santes, mais c’était trop tard face à un Carlos Alcaraz ravis­sant. Ce qui est inté­res­sant, c’est que j’ai vu du Novak Djokovic en Carlos Alcaraz pour la première fois et cela m’a fait peur pour les autres. »