Dans un podcast de Tennis Channel, dont les propos sont rapportés par Punto de Break, l’an­cienne 9e joueuse mondiale Andrea Petkovic a partagé une anec­dote révé­la­trice sur l’exigence et le perfec­tion­nisme de Novak Djokovic.

« Boris Becker (coach de Djokovic entre 2014 et 2016, ndlr) m’a raconté beau­coup de choses sur sa rela­tion avec Novak, qui l’ap­pe­lait à trois heures du matin et lui disait : ‘Boris, je pense que nous devrions travailler sur cet aspect demain’. Et puis Boris devait y aller la nuit, entre trois et huit heures du matin, pour arriver à l’en­traî­ne­ment avec une propo­si­tion pour améliorer les choses. »