Dans un podcast de Tennis Channel, dont les propos sont rapportés par Punto de Break, l’ancienne 9e joueuse mondiale Andrea Petkovic a partagé une anecdote révélatrice sur l’exigence et le perfectionnisme de Novak Djokovic.
« Boris Becker (coach de Djokovic entre 2014 et 2016, ndlr) m’a raconté beaucoup de choses sur sa relation avec Novak, qui l’appelait à trois heures du matin et lui disait : ‘Boris, je pense que nous devrions travailler sur cet aspect demain’. Et puis Boris devait y aller la nuit, entre trois et huit heures du matin, pour arriver à l’entraînement avec une proposition pour améliorer les choses. »
Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 12:21