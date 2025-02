Lors du dernier épisode du podcast Inside‐In, dont les propos sont rapportés par Tennis Uptodate, l’ex‐9e joueuse mondiale, Andrea Petkovic, a exprimé une inquié­tude concer­nant Novak Djokovic, battu au premier tour à Doha par Matteo Berrettini.

« Il semblait très bien s’en­traîner et c’est parfois le cas quand on revient de bles­sure (Novak s’est blessé aux ischio‐jambiers à l’Open d’Australie, ndlr). Parfois, vous vous débrouillez déjà très bien à l’en­traî­ne­ment et il vous faut juste un peu de temps en compé­ti­tion. Je ne suis pas inquiet pour Novak, j’ai trouvé qu’il avait très bien joué à l’Open d’Australie. Je pense que Carlos a été surpassé par Novak en Australie. Je ne suis donc pas du tout inquiet pour Novak en termes de tennis, je m’in­quiète juste de sa santé. S’il est en bonne santé, tout ira bien. »