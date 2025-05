Observatrice atten­tive du tennis, Andrea Petkovic a remarqué un compor­te­ment que Jannik Sinner adopte depuis certains temps. Selon l’an­cienne neuvième joueuse mondiale, le triple cham­pion en Grand Chelem a pris l’ha­bi­tude de regarder en direc­tion de son box d’un aire médusé, après une faute directe de son adversaire.

Dans le podcast Becker Petkovic, elle explique avoir vu cette atti­tude chez une légende du jeu, John McEnroe.

« Parfois, je vois que l’autre joueur commet une faute directe et que Jannik [Sinner] regarde sa box comme ça : « qu’est‐ce que c’est ? » Vous savez avec qui j’ai vu ça ? John McEnroe. C’est hila­rant, car lorsque je jouais encore, je m’en­traî­nais souvent avec lui à l’aca­démie lorsque j’étais chez moi à New York. Il courait partout comme ça. Il n’y avait que des enfants de huit ans qui ne jouaient pas vrai­ment au tennis de manière ambi­tieuse, mais qui étaient simple­ment emmenés là par leurs riches parents. Ils restaient là de 15 à 17 heures. John [McEnroe] frap­pait les balles d’en haut en criant comme un fou : » Non, comment peux‐tu rater ça ? Typique de John. À un moment donné, je lui ai dit : « John, c’est un garçon de huit ans, il ne veut pas le faire ». Il m’a répondu : « Non, je ne l’ac­cepte pas. Je ne l’ac­cepte pas, tu ne peux pas rater une balle neutre ». Je pense que parfois, je vois ça avec Jannik [Sinner] aussi, il ressemble à ça quand quel­qu’un fait une erreur comme ça, il se demande ce qui ne va pas avec l’autre joueur ? »