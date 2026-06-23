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Andrea Volpini, ancien coach de Jannik Sinner : « Je me souviens d’une fois à Monte‐Carlo où Novak Djokovic lui a donné un conseil sur son coup droit. Désormais, ce coup est l’une de ses prin­ci­pales armes »

Par
Thomas S
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Alors que Jannik Sinner défendra son titre à Wimbledon à partir du dimanche 28 juin, nos confrères de la BBC ont décidé de consa­crer un dossier spécial au numéro 1 mondial : The Making of Jannik Sinner.

Si l’on n’ap­pend rien de nouveau par rapport à tout ce qui a été déjà fait sur le natif de San Candido, le témoi­gnage de son ancien entraî­neur adjoint, aux côtés de Riccardo Piatti, est assez inté­res­sant à propos d’un entraî­ne­ment avec un certain Novak Djokovic à Monte‐Carlo alors que Sinner n’avait pas encore explosé aux yeux du grand public. 

« La première fois que l’on affronte ces grands joueurs, ce sont peut‐être les moments en dehors du court qui comptent le plus, quand on s’assoit et qu’on fait une pause. Nous encou­ra­gions toujours Jannik à poser des ques­tions. Je me souviens d’une fois à Monte‐Carlo où Novak lui a donné un conseil sur son coup droit : ‘Ne force pas, mais essaie de viser un coin un peu plus court’. Le coup droit de Sinner est désor­mais l’une de ses prin­ci­pales armes, complétée par un superbe service et des dépla­ce­ments sur le court à la manière de Djokovic. »

Publié le mardi 23 juin 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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