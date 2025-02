Dix jours après le troi­sième sacre en Grand Chelem de Jannik Sinner à l’Open d’Australie, nos confrères italiens de Super Tennis ont eu la bonne idée d’in­ter­roger le premier entraî­neur de tennis du numéro 1 mondial, Andreas Schonegger.

Et ce dernier a raconté une anec­dote qui en dit long sur le déta­che­ment de l’Italien alors qu’il n’avait que 4 ans à l’époque.

« Chaque jour avec lui était amusant, car il venait souvent au filet et il sautait en l’air et riait. Puis il a commencé à jouer des petits tour­nois avec sa casquette et ses cheveux. Ce n’est pas qu’il était drôle, mais c’était déjà un person­nage très inté­res­sant. Même à cet âge, il était capable d’ob­tenir des résul­tats. Il ne savait même pas compter les points. Un jour où il avait gagné, je lui ai dit de serrer la main de son adver­saire et il m’a demandé pour­quoi. Quand je lui ai expliqué qu’il avait gagné, il était très heureux. »