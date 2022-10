Snobé par l’ATP 250 de Naples qui a refusé de lui accorder une invi­ta­tion pour son dernier tournoi en carrière, Andreas Seppi a fina­le­ment pu le faire cette semaine sur le circuit secon­daire, lors du Challenger d’Ortisei, en Italie.

Battu par l’Allemand Yannick Hanfmann ce mardi pour ce qui restera son dernier match en carrière (7−5, 3–6, 4–6), l’an­cien 18e joueur mondial a tenté de résumer en quelques mots sa belle carrière lors de l’in­ter­view sur le court.

« Je me souviens quand j’ai fait mon entrée dans le Top 100, je me disais : ‘J’espère que je pourrai rester encore quelques années dans le Top 100’. Maintenant, voir que je l’ai fait pendant 15 années consé­cu­tives est quelque chose auquel je ne m’at­ten­dais pas au début et c’est la partie dont je suis le plus fier. »