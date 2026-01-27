Le journal l’Equipe est parti en Serbie, plus exactement à Belgrade, pour comprendre le phénomène Djokovic alors que le GOAT a été « viré » de son pays par le président Aleksandar Vučić. D’ailleurs ce mardi, le journal lui consacre même une une, ce qui est plutôt rare saut. En effet, le président de la République Serbe n’a pas accepté que Novak puisse prendre la défense des étudiants à la suite du drame de Novi Sad qui a eu lieu le 1er Novembre 2024. Alors qu’il était un « dieu », il est carrément devenu une personne indésirable.
Notre confrère a donc rencontré l’artiste Andrej Josifovski qui a repeint la fameuse « fresque » de Djokovic qui avait été « effacée » par le « gouvernement ».
Cet artiste qui connait bien le GOAT a donc fait quelques confidences au reporter français.
Si tout le monde pense que Novak pourrait devenir président de son pays, Andrej est plus dubitatif : « Il est notre meilleur ambassadeur, dans le monde entier. Je le vois comme quelqu’un qui regarde au‐delà. Peut‐être qu’il peut devenir président, mais je ne sais pas s’il a cette ambition. Car après sa carrière, il voudra sans doute du temps pour lui. On dit qu’il a choisi son camp, mais c’est le seul camp possible. Parce qu’ici, soit tu es pour la dictature, soit tu es normal. Et lui est super normal. »
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 09:45