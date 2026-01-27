Le journal l’Equipe est parti en Serbie, plus exac­te­ment à Belgrade, pour comprendre le phéno­mène Djokovic alors que le GOAT a été « viré » de son pays par le président Aleksandar Vučić. D’ailleurs ce mardi, le journal lui consacre même une une, ce qui est plutôt rare saut. En effet, le président de la République Serbe n’a pas accepté que Novak puisse prendre la défense des étudiants à la suite du drame de Novi Sad qui a eu lieu le 1er Novembre 2024. Alors qu’il était un « dieu », il est carré­ment devenu une personne indésirable.

Notre confrère a donc rencontré l’ar­tiste Andrej Josifovski qui a repeint la fameuse « fresque » de Djokovic qui avait été « effacée » par le « gouvernement ».

Cet artiste qui connait bien le GOAT a donc fait quelques confi­dences au reporter français.

Si tout le monde pense que Novak pour­rait devenir président de son pays, Andrej est plus dubi­tatif : « Il est notre meilleur ambas­sa­deur, dans le monde entier. Je le vois comme quel­qu’un qui regarde au‐delà. Peut‐être qu’il peut devenir président, mais je ne sais pas s’il a cette ambi­tion. Car après sa carrière, il voudra sans doute du temps pour lui. On dit qu’il a choisi son camp, mais c’est le seul camp possible. Parce qu’ici, soit tu es pour la dicta­ture, soit tu es normal. Et lui est super normal. »





