Le feuilleton de Novak Djokovic et le nombre de cas positifs enregistrés dans le monde du tennis depuis l’Adria Tour continuent d’être des sujets très plus discutés. L’ancien joueur équatorien Andres Gomez a reconnu dans des propos recueillis par Tennis.com que tout joueur ou tournoi qui ne garantit pas la sécurité de tous doit être puni comme s’il s’agissait d’un cas de dopage ou de corruption dans le tennis. « La situation actuelle est délicate et la meilleure chose à faire pour les joueurs de tennis est de s’habituer à cette circonstance. En Europe, nous verrons peut-être quelques fans dans les tribunes, mais au tennis comme dans d’autres sports, la sécurité de chacun doit être garantie. Toute personne qui ne le fait pas doit être sanctionnée. »