Nouveau directeur de Tennis Australia, la fédération australienne de tennis, et par conséquent de l’Open d’Australie depuis le départ de Craig Tiley pour diriger un autre Grand Chelem, l’US Open, Andrew Abdo a décidé de jeter un énorme pavé dans la mare à l’occasion d’une récente prise de parole.
En effet, ce monsieur semble prêt à massacrer les traditions et l’essence de ce sport sur l’autel de l’argent.
« Peut‐être qu’à l’avenir, en Grand Chelem, nous ne jouerons plus au meilleur des cinq sets tout au long du tournoi. Peut‐être que le système de comptage des points changera. Il existe peut‐être différentes façons d’impliquer et de divertir le public sans perdre l’essence de ce qui rend ce sport vraiment spécial. Si vous voulez maximiser vos résultats commerciaux, nous sommes dans le secteur du divertissement, n’est-ce pas ? Le sport est un divertissement, et il y a évidemment un athlétisme incroyable à ce niveau, mais les règles, le format et le produit doivent évoluer. Si vous écoutez les puristes, ils diront : “Ne touchez pas à ça.” Mais si vous regardez les sports dans le monde, si vous ne réfléchissez pas à votre produit d’une manière contemporaine, d’une manière qui permette de toucher les jeunes, je pense que vous allez être laissés derrière. »
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 17:01