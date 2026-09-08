Nouveau direc­teur de Tennis Australia, la fédé­ra­tion austra­lienne de tennis, et par consé­quent de l’Open d’Australie depuis le départ de Craig Tiley pour diriger un autre Grand Chelem, l’US Open, Andrew Abdo a décidé de jeter un énorme pavé dans la mare à l’oc­ca­sion d’une récente prise de parole.

En effet, ce monsieur semble prêt à massa­crer les tradi­tions et l’es­sence de ce sport sur l’autel de l’argent.

« Peut‐être qu’à l’avenir, en Grand Chelem, nous ne joue­rons plus au meilleur des cinq sets tout au long du tournoi. Peut‐être que le système de comp­tage des points chan­gera. Il existe peut‐être diffé­rentes façons d’impliquer et de divertir le public sans perdre l’essence de ce qui rend ce sport vrai­ment spécial. Si vous voulez maxi­miser vos résul­tats commer­ciaux, nous sommes dans le secteur du diver­tis­se­ment, n’est-ce pas ? Le sport est un diver­tis­se­ment, et il y a évidem­ment un athlé­tisme incroyable à ce niveau, mais les règles, le format et le produit doivent évoluer. Si vous écoutez les puristes, ils diront : “Ne touchez pas à ça.” Mais si vous regardez les sports dans le monde, si vous ne réflé­chissez pas à votre produit d’une manière contem­po­raine, d’une manière qui permette de toucher les jeunes, je pense que vous allez être laissés derrière. »