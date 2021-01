Au cours d’une pas­sion­nante inter­view accor­dée à nos confrères de Tennis.com, Andrew Bulley, direc­teur de la Canberra Tennis Academy et pre­mier entraî­neur de Nick Kyrgios, s’est expri­mé sur les débuts de ce der­nier. À l’âge de huit ans, Kyrgios par­ti­ci­pait à deux leçons pri­vées par semaine ain­si qu’à une séance d’en­traî­ne­ment en équipe sur les courts en gazon syn­thé­tique à Lyneham, dans la ban­lieue de la Capitale australienne.

« C’était un petit gar­çon pote­lé et éner­gique, se sou­vient le coach aus­tra­lien. Il frap­pait beau­coup avec son frère aîné et sa sœur entre les cours, alors il est rapi­de­ment deve­nu trop bon pour la situa­tion de groupe. George (son père) l’a ame­né à suivre des cours par­ti­cu­liers alors qu’il avait envi­ron six ans. Il a tou­jours été un peu meilleur que les enfants de son âge, alors il a sou­vent joué contre cer­tains des gar­çons plus âgés. Il n’avait rien de très spé­cial quand il était plus jeune. À l’âge de 11 ou 12 ans, il obte­nait de bons résul­tats dans tous les tour­nois. Il a vrai­ment décol­lé quand il a com­men­cé à gran­dir. À 14 ans, il a eu une pous­sée de crois­sance, et tout à coup, il est deve­nu un joueur dif­fé­rent lorsque son ser­vice venait de plus haut. »

La suite ? Il est deve­nu numé­ro 1 mon­dial junior en 2013 et a rem­por­té le titre en simple de l’Open d’Australie à 17 ans la même année. Il a éga­le­ment rem­por­té trois cou­ronnes en double junior en Grand Chelem avant de pas­ser pro­fes­sion­nel et d’impressionner tous les spé­cia­listes lors de Wimbledon 2014 en attei­gnant les quarts de finale pour sa pre­mière par­ti­ci­pa­tion. Le petit Nick a bien grandi.